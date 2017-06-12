Самый большой флаг России развернули в Москве на Поклонной горе

В Избранное

Скопировать

Москва, 12 июня. В рамках праздничных мероприятий по случаю Дня России в Москве на Поклонной горе состоялся флешмоб «Символ России». Об этом сообщает пресс-служба Центрального музея Великой Отечественной войны.

Около 500 студентов и школьников развернули на Поклонной горе самый большой Государственный флаг России площадью 1051 квадратных метров. После этого участники акции исполнили государственный гимн под аккомпанемент духового оркестра.

Стоит отметить, что сегодня посещение Центрального музея Великой Отечественной войны будет бесплатным. Помимо основной экспозиции в музее можно посетить выставку «Символы Российского государства». Также в музее проходят экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы.