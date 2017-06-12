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Синоптики предупредили москвичей о резкой перемене погоды

Синоптики предупредили москвичей о резкой перемене погоды

16:29  12 Июня 2017
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Синоптики предупредили москвичей о резкой перемене погоды

Москва, 12 июня. Синоптики предупредили москвичей о похолодании и приходе дождей, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Варакин подчеркнул, что к вечеру 12 июня погода в Москве испортится. 

«К вечеру сегодня будет облачно и пасмурно, пройдут дожди от слабых до умеренных, выпадет где-то до 10—15 мм осадков, что составляет 10—15% месячной нормы, — цитирует его RT. — Пик осадков придется на завтрашнее утро».

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура в Москве будет не выше 15 градусов. Однако уже в субботу ожидается существенное улучшение погоды.

Синоптики предупредили москвичей о резкой перемене погоды

Накануне сообщалось, что жителей Омска в ближайшее время ждет новая волна экстремальных погодных явлений: 11 и 12 июня омичей ожидают сильнейшие заморозки.

Катерина Тимошенская
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