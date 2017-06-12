Ким Чен Ын пожелал Путину успехов в построении могучей России

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Пхеньян, 12 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, пожелав «успехов в его ответственной работе по построению могучей России и защите ее безопасности и интересов».

В своей поздравительной телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что отношения Северной Кореи и России, имеющие давнюю историю, будут укрепляться и дальше.

«Я желаю Вам успехов в вашей ответственной работе по построению могучей России, защите ее безопасности и интересов, в интересах благополучия и процветания Вашего народа», — подчеркнул он.

Текст обращения опубликовало Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).