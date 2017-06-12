Число жертв ДТП в Забайкалье выросло до 13 человек

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Чита, 12 июня. В реанимационном отделении Петровск-Забайкальской ЦРБ скончалась женщина.

Стало известно, что в реанимации Центральной районной больницы от полученных травм скончалась женщина. Число погибших в аварии выросло до 13 человек. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 40 человек, в числе которых три несовершеннолетних ребенка.

Пассажирский автобус с паломниками возвращался в Читу из села Урлук, в котором проходил крестный ход. Автобус вылетел с дороги и перевернулся. Транспортное средство упало с высоты около 30 метров. Сотрудники Следственного комитета ведут проверку.