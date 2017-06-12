Фанаты футбола в «Сокольниках» занимают очередь для фото с трофеем ФК «Спартак» – кубком РФПЛ

В Избранное

Скопировать

Москва, 12 июня. В День России Фестивальная площадь в парке «Сокольники» заполнилась людьми, сообщает корреспондент ФАН. Сотни фанатов футбола пришли сюда за несколько часов до открытия официальной программы, чтобы заранее занять место в длинной очереди желающих сфотографироваться с кубком РФПЛ.

Напомним, в этом году данный трофей завоевал футбольный клуб «Спартак». Награда досталась одному из самых популярных клубов столицы впервые за 16 лет.

Многие из тех, кто сегодня пришел в «Сокольники», облачены в красно-белую одежду – цвета любимого футбольного клуба. Некоторые держат в руках красные воздушные шары. Многочасовое ожидание прибытия трофея не испортило хорошего настроения москвичей. Люди продолжают занимать место в очереди, чтобы сделать фото с кубком и получить автограф от его обладателей.

Прибытию главного трофея предшествовала «Большая тренировка», организованная на Фестивальной площади телеканалом «МАТЧ-ТВ». Экстремальное шоу на мотоцикле продемонстрировал гостям один из самых титулованных российских экстремалов Марат Канкадзе. Поддержать спортсмена и вместе со всеми принять участие в ярком праздновании Дня России пришла и телеведущая Тина Канделаки, которая последние два года занимает пост генерального продюсера и заместителя генерального директора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа».