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Общество
Митинг в Ростове-на-Дону собрал не более 700 человек

Митинг в Ростове-на-Дону собрал не более 700 человек

15:55  12 Июня 2017
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Митинг в Ростове-на-Дону собрал не более 700 человек

Ростов-на-Дону, 12 июня. В Ростове-на-Дону состоялся митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального. Митинг проходил в сквер имени Дортмунда.

Чтобы избежать провокаций и беспорядков, место проведения демонстрации было оцеплено. На входе в сквер сотрудники полиции проверяли ручную кладь участников митинга. Правоохранители и митингующие были взаимно вежливы. Один из присутствующих отметил, что акция была похожа на «заседание клуба по интересам».

Организаторы митинга выразили благодарность властям города за предоставленное место для акции. По данным полиции, в митинге приняли участие около 700 человек.

#ростов-на-дону #митинг
Алексей Громов
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