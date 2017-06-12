Губернатор Ставрополья исполнил гимн страны в честь Дня России

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ставрополь

Ставрополь, 12 июня. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров исполнил вместе с жителями региона гимн страны в честь праздника Дня России.

Главной площадкой праздничных мероприятий стала Крепостная гора. Там собрались более пяти тысяч жителей и гостей Ставрополя. Среди участников мероприятия оказался и губернатор, который исполнил со всеми гимн страны.

«Сегодняшний праздник напоминает о них – о предшественниках, передавших нам страну, — обратился Владимиров к собравшимся. — И мы хотим, чтобы и впредь она была великой и могущественной; объединяла всех, кто считает ее своей родиной, посвящает ей труд, связывает с ней будущее своих детей».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы проходят праздничные мероприятия по случаю Дня России, в которых принимают участие около 270 тысяч человек.