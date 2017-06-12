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Россия
Путин впервые вручил паспорта лучшим школьникам России

Путин впервые вручил паспорта лучшим школьникам России

15:49  12 Июня 2017
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Путин впервые вручил паспорта лучшим школьникам России

Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин вручил паспорта 10 лучшим российским школьникам , отличившимся во время обучения или проявивших себя в экстренных ситуациях. Торжественная церемония впервые прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Участниками встречи стали ученики 7-8 классов — победители и лауреаты конкурсов, олимпиад, творческих мероприятий и спортивных соревнований, а также «отличники учебы, дети, совершившие героический поступок, а также победители всероссийского конкурса «Мы — граждане России!».

#путин
Ярослава Замысловатова
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