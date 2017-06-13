Издержки патриотизма: украинцев заставят сдать тесты на знание мовы и носить вышиванки

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Представители нескольких украинских националистических организаций, а также ряд парламентариев отрапортовали о завершении работы над окончательным вариантом так называемого «Общественного положения о лояльности». Документ, который в ближайшее время будет подан на рассмотрение местного Кабинета министров, предусматривает введение для чиновников обязательного тестирования на знание украинского языка и истории, а для работников сферы культуры, образования и даже системы общественного питания и торговли — «дресс-кода», включающего «элементы национального орнамента».

Одновременно предлагается «финансово поощрять» руководителей предприятий, проводящих непосредственно на производстве «патриотические пятиминутки», где бы прославлялись традиции Запорожского казачества. Как прогнозируют аналитики, команда премьера Гройсмана, не желая навлекать на себя гнев националистов, одобрит это нововведение. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Рассмотрение «Положения о лояльности» на высшем уровне откладывалось, по меньшей мере, дважды. Оба раза украинский Кабмин находил достаточно оснований для того, чтобы заняться делами более насущными. Это вызывало откровенное раздражение «общественников» — прежде всего, «Правого сектора», «Тризуба Степана Бандеры» и ВО «Свобода» (деятельность всех этих организаций признана в России экстремистской).

«Мы практически изгнали из украинского эфира российский контент, — констатировал в комментарии корреспонденту ФАН член крайне националистического культурного общества «Просвита» («Просвещение») Андрий Потыкай. — Теперь необходимо на государственном уровне потребовать от украинцев вспомнить о своих корнях. Блестящее знание языка и пропаганда национальной одежды — вот чего мы требуем от сограждан». От официального Киева националисты потребовали законодательно закрепить это условие.

Следует отметить, что День украинского языка и День вышиванки и без того активно празднуются по всей стране. В эти дни школьникам, студентам, преподавателям, сотрудникам библиотек и госучреждений предписывается являться на учебу и работу исключительно в расшитых рубахах и блузах — наиболее рьяные исполнители предписания надевают шаровары. На территории от Ужгорода до Мариуполя проходит всеобщее добровольное тестирование на знание украинского правописания. «Этого мало, — отмечает Потыкай. — Мы добьемся того, чтобы вышиванка стала повседневной одеждой, а отличные оценки на тестах по мове получали даже кассирши супермаркетов!».

Впрочем, каким именно образом подобного можно добиться, не знают не только члены правительства, но и сами авторы идеи.

«Невозможно в приказном порядке заставить людей проявлять патриотические чувства, — сказала ФАН социальный психолог Елена Александрова. — Введение «национального дресс-кода» в будни, а тем более в учреждениях, где он не предусмотрен по определению, кажется откровенным маразмом и издержками уже набившей оскомину патриотической пропаганды. Впрочем, в государстве, где национализм является едва ли не официальной идеологией, это может стать правилом».

Кстати, те же тесты на знание мовы в некоторых украинских регионах уже стали правилом. Например, в местных администрациях Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Сумской областей чиновники регулярно сдают экзамены на свободное владение «державной». Кроме того, многие учреждения Черниговской, Тернопольской, Хмельницкой и Полтавской областей приветствуют появление своих сотрудников на рабочих местах в тех же вышиванках. «Согласитесь: ведь это красиво, поднимает настроение и заставляет всех нас задуматься о национальной идентичности», — отмечается на всевозможных форумах в Интернете.

«Несогласные» настаивают на своем. «Мой сын-школьник отказался прийти на выпускной вечер в вышиванке, — говорит киевлянин Александр. — Учительница обозвала его «бунтарем» и «москалем». А ведь он просто не хотел выглядеть «как все».

Впрочем, как заявляют обществоведы, даже в том случае, если «Положение» будет официально одобрено, оно будет носить рекомендательный характер. Дескать, в преддверии начала предвыборной кампании официальный Киев попытается сгладить некоторые «острые углы» и, угодив националистам, все-таки не обидеть «несогласных». Мало ли что ждет команду Порошенко — Гройсмана в обозримом будущем.