Русский на Украине: язык твой – враг мой. Колонка Олега Денежки

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В полку, и без того немаленьком, контрольно-ограничительных органов на Украине в скором времени ожидается пополнение. В стране планируют организацию «языковой инспекции». В профильный комитет Верховной рады Украины поступил на рассмотрение и подготовку соответствующий документ. Депутаты готовят еще один инструмент тотальной украинизации страны. И все это на фоне постоянного заверения всех украинских политиков, что русский язык не подвергается на Украине ровно никакой дискриминации и используется совершенно свободно.

В таких вопросах у украинских депутатов все по-взрослому. Это проблемы экономической политики им кажутся несущественными и скучными. Это в вопросах социальных они руководствуются тремя элементарными принципами: отнять льготы, снизить зарплаты, поднять для населения любые платежи и, разумеется, цены. Просто, изящно, и Европе нравится.

Украинизация же вопрос для них архиважный, ключевой, ради него никого и ничего не жалко. Перефразируя известную советскую песню «О тревожной молодости»:

Забота наша такая, забота наша простая,

Изгнать бы русский из края, и нету других забот.

Молодостью тут и не пахнет, большинство возбужденных идеей украинизации — это великовозрастные дураки, но с тем, что это тревожно, не поспоришь.

Самих по себе всезозможных «мовных квот» для печати, радио, а позже и для телевидения, украинским оголтелым патриотам показалось мало. Квоты эти работают со скрипом, так как означают для владельцев СМИ, изданий и издательств прямые финансовые потери. Но это не приводит ни к увеличению общения на украинском в быту (а это была главная цель), ни к уменьшению использования гражданами великого и могучего. Видя это, депутаты решили закон категорически усугубить и ужесточить с точки зрения контроля и карательных мер.

В этот раз депутаты решили «заукраинизировать» вконец все возможные сферы: и 9 июня в Верховной раде был зарегистрирован законопроект под названием «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Проект закона занимает 50 страниц формата А4 и регулирует все мыслимое и немыслимое – даже употребление украинской мовы в спорте.

Это в принципе замечательный факт. Язык, который якобы является для украинцев родным, любимым и желанным, а на русском-то их при СССР силой заставляли говорить, так вот, родной и государственный украинский язык оказывается не в состоянии функционировать без костылей поддержки государства, вплоть до навязывания населению под угрозой тюрьмы. Я не шучу.

Инициаторами законопроекта выступили несколько десятков депутатов, хронически больных национальной идеей. Других проблем в стране для них не существует. Судя по представительскому авторскому коллективу, в который вошли одни из самых упоротых националистов из Верховной рады, документ будет принят при любых раскладах. Если что, будут ставить на голосование хоть 20 раз, но додавят.

Законопроект, в частности, предполагает создание института «уполномоченного по защите государственного языка», а также института «языковых инспекторов», наделенных широкими карающими и репрессивными полномочиями – таковых будет аж 27. Помимо этого, согласно статье 52 законопроекта предполагается, что у уполномоченного будет целый «секретариат со своим руководителем и соответствующим штатом».

Но и это еще не все: законопроект предусматривает создание «терминологического центра украинской мовы», естественно со своим штатом и руководителем, а также «центра украинской мовы», в задачи которого будет входить проведение экзаменов и выдача сертификатов об уровне знании украинского языка.

«Мовные инспекторы» будут наделены правом составления административных протоколов за нарушения в сфере использования украинского языка и правом налагать соответствующие взыскания, в том числе и финансовые. И все эти дармоеды будут тратить деньги украинских налогоплательщиков, которые и так финансы лопатой не гребут.

Кстати, статья 4 законопроекта гласит, что после вступления документа в силу «издание печатных средств массовой информации, зарегистрированных на Украине, будет осуществляться только на украинском языке». В настоящее время действует норма закона предполагает возможность печататься как на украинском, так и на «других языках». Переводу на мову будет подлежать программное обеспечение, используемое и реализуемое на Украине, информация интернет-магазинов и так далее и тому подобное.

А теперь «вишенка на торт». Если прежний закон был исключительно административным, то нынешний частично переводит контроль за выполнениями в сферу Уголовного законодательства, а штрафы взлетают до небес.

Невыполнение гражданами требований языковых инспекторов будет караться штрафом в размере 1700-3400 гривен (3700-7400 рублей), чиновниками – 3400-6800 гривен (7400-15000 рублей). За разовое нарушение языкового законодательства СМИ накажут на 6800-8500 гривен (15000-18500 рублей).

А вот призывы к многоязычию подпадут под уголовную статью с максимальным наказанием до 10 (!) лет лишения свободы. Конкретно, это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). И даже публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины).

Это при том, что умышленное убийство без отягчающих обстоятельств предполагает сроки от 3 до 7 лет наказания, с отягчающими – от 15 лет. А за язык — 10. Замечу, что ни Джордж Оруэлл, ни Олдосу Хаксли, ни Энтони Бержессу, великим антиутопистам XX века, и в голову не пришло включить в свои произведения абсурд навязывания языка.

В свое время, в романе «О дивный новый мир» Хаксли писал: «Повышенные умственные данные налагают повышенную моральную ответственность». Нельзя не согласиться. Поэтому аморальность украинских политиков обратно пропорциональна их уму и образованности. Но далее, английский философ продолжает: «Чем одаренней человек, тем способнее он разлагать окружающих». А здесь я не соглашусь.

У украинских дураков это тоже неплохо получается.