Двое детей и 11 взрослых пострадали при столкновении «Газели» и автобуса под Ялтой

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Симферополь, 12 июня. Крымские спасатели уточнили данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовой «Газели» под Ялтой.

В больницу доставлены 13 человек, в том числе два ребенка, сообщил помощник главы республиканского ГУ МЧС Владимир Иванов. Он уточнил, что на данный момент госпитализировано два человека.

При этом Иванов не исключил, что число госпитализированных может возрасти после того, как врачи окажут им первую помощь и поставят диагноз.

Напомним, всего в автобусе было 27 человек, в том числе пять детей. ДТП произошло сегодня утром в районе поселка Массандра.

