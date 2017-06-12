Сотрудник Росгвардии пострадал от газового баллончика, распыленного провокаторами в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 12 июня. Участники несанкционированной акции, организованной блогером Алексеем Навальным, распылили на Тверской улице перцовые баллончики. Один сотрудник Росгвардии пострадал, сообщили в экстренных службах столицы

Провокаторы в центре Москвы применили газовые баллончики. Сотрудники полиции, которые следят за порядком на Тверской улице, были вынуждены надеть противогазы. Один сотрудник ОМОН все же пострадал. На данный момент его осматривают медики. Нарушителей порядка засняли ЦПЭ.

По данным соцсетей, сторонники Навального зажигают фаеры, пытаются провоцировать полицию на драку,а также залезают на здания.

«Навальный повел людей на бойню», — считают очевидцы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали участников несанкционированной акции на Марсовом поле. Мероприятие должно было пройти в Удельном парке, в котором власти города выделили площадку для проведения собрания, однако сторонники Навального нарушили эту договоренность.