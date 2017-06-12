День России в центре Москвы отмечают 270 тысяч человек

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Москва, 12 июня. В центре Москвы проходят праздничные мероприятия по случаю Дня России, в которых принимают участие около 270 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«На улице Тверская проходит праздник «Времена и эпохи», в котором работает 17 тематических зон. В Театральном проезде для жителей и гостей столицы запланирована специальная конная программа», — говорится в сообщении.

На Триумфальной площади открылся фестиваль искусств «Черешневый лес», а также выставочная экспозиция Третьяковской галереи «Искусство ХХ века».

Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин.