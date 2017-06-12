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Россия
Глава Махачкалы в День России оценил продвижение демократических ценностей в стране

Глава Махачкалы в День России оценил продвижение демократических ценностей в стране

15:40  12 Июня 2017
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Глава Махачкалы в День России оценил продвижение демократических ценностей в стране

Махачкала, 12 июня. В России в последние годы значительно продвинулись демократические ценности, заявил глава Махачкалы Муса Мусаев во время торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню России.

В понедельник, 12 июня, в Махачкале проходит концерт «Россия — наша Родина», в котором выступают воспитанники школ искусств. В поздравительной речи Мусаев обратил внимание, что День России — достаточно молодой праздник, который символизирует «национальное единство, стремление к свободе, солидарность граждан многонациональной страны».

«За последние годы серьезно продвинулись демократические ценности в России, — подчеркнул мэр. — Мир и процветание являются основой любого государства».

Глава Махачкалы в День России оценил продвижение демократических ценностей в стране

Ранее сообщалось, что в центре Москвы проходят праздничные мероприятия по случаю Дня России, в которых принимают участие около 270 тысяч человек. 

#мусаев
Катерина Тимошенская
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