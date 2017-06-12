В Волгограде в День России 40 школьников получили паспорта

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Волгоград, 12 июня. Лучшие школьники города на Волге получили паспорта в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва».

Торжественное мероприятие началось с выноса знамени города-героя Волгограда и исполнения гимна России, после чего 40 школьников получили документы. Вручение состоялось в рамках всероссийской акции «Мы граждане твои — Россия!».

Также паспорта в День России получили ребята в Калуге, Рязани, Тамбове, Петрозаводске, Великом Новгороде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Перми, Кирове, Ханты-Мансийске, Свердловске, Тюмени, Томске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.