Дуров рассказал, как спецслужбы США дважды пытались подкупить разработчиков Telegram

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Москва, 12 июня. Основатель соцсети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о попытках подкупа своих сотрудников спецслужбами США, а также давлении на него со стороны ФБР.

В сообщении в Twitter он уточнил, что попытки подкупа произошли в минувшем году в ходе недельного визита его команды в Штаты. «Наших разработчиков дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому — давление ФБР на меня», — добавил Дуров.

Кроме того, создатель Telegram заметил, что «наивно думать», что в Соединённых Штатах можно управлять независимым приложением для шифрования, пишет RT.