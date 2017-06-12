Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Дуров рассказал, как спецслужбы США дважды пытались подкупить разработчиков Telegram

Дуров рассказал, как спецслужбы США дважды пытались подкупить разработчиков Telegram

15:26  12 Июня 2017  /обновлено: 15:27  12 Июня 2017
293

Дуров рассказал, как спецслужбы США дважды пытались подкупить разработчиков Telegram
Москва, 12 июня. Основатель соцсети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о попытках подкупа своих сотрудников спецслужбами США, а также давлении на него со стороны ФБР.

В сообщении в Twitter он уточнил, что попытки подкупа произошли в минувшем году в ходе недельного визита его команды в Штаты. «Наших разработчиков дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому — давление ФБР на меня», — добавил Дуров.

Кроме того, создатель Telegram заметил, что «наивно думать», что в Соединённых Штатах можно управлять независимым приложением для шифрования, пишет RT.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть