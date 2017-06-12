В Волгограде в честь Дня России состоялось Военное ралли в рамках АрМИ-2017
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Волгоград, 12 июня. Город отметит День России яркими флешмобами, фестивалями и концертами.
Основные праздничные мероприятия состоятся на Центральной набережной и на площади Павших Борцов. На набережной, отмечают организаторы, будет работать ярмарка и мастерская национального костюма «Русь изначальная». Гостей ожидают конкурс танцевального фристайла, перформанс граффити и музей живых скульптур.
На главной городской площади стартовало Военное ралли, проводимое в рамках «АрМИ-2017». Вечером в Волгограде состоится гала-концерт с участием певца Стаса Пьехи. Завершится праздник фейерверком.
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