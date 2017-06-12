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Россия
В Волгограде в честь Дня России состоялось Военное ралли в рамках АрМИ-2017

В Волгограде в честь Дня России состоялось Военное ралли в рамках АрМИ-2017

15:14  12 Июня 2017
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В Волгограде в честь Дня России состоялось Военное ралли в рамках АрМИ-2017

Волгоград, 12 июня. Город отметит День России яркими флешмобами, фестивалями и концертами.

Основные праздничные мероприятия состоятся на Центральной набережной и на площади Павших Борцов. На набережной, отмечают организаторы, будет работать ярмарка и мастерская национального костюма «Русь изначальная». Гостей ожидают конкурс танцевального фристайла, перформанс граффити и музей живых скульптур.

На главной городской площади стартовало Военное ралли, проводимое в рамках «АрМИ-2017». Вечером в Волгограде состоится гала-концерт с участием певца Стаса Пьехи. Завершится праздник фейерверком.

В Волгограде в честь Дня России состоялось Военное ралли в рамках АрМИ-2017

#волгоград #праздник #день россии #военное ралли
Алексей Громов
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