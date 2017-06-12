В День России жители Кировской области проводят «Парад дружбы»
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Киров, 12 июня. Сегодня в Кирове отмечают День России и День города. Праздничные мероприятия проходят одновременно на 15 площадках в разных районах города.
В полдень губернатор Кировской области Игорь Васильев, обратился к жителям и гостям города с праздничной речью, после чего вручил паспорта юным жителям области.
Центральным мероприятием стал фестиваль национальных культур «Вместе Вятка», в рамках которого состоится «Парад дружбы» всех национальностей, проживающих на территории Кировской области.
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