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Общество
В День России жители Кировской области проводят «Парад дружбы»

В День России жители Кировской области проводят «Парад дружбы»

15:12  12 Июня 2017
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В День России жители Кировской области проводят «Парад дружбы»

Киров, 12 июня. Сегодня в Кирове отмечают День России и День города. Праздничные мероприятия проходят одновременно на 15 площадках в разных районах города. 

В полдень губернатор Кировской области Игорь Васильев, обратился  к жителям и гостям города с праздничной речью, после чего вручил паспорта юным жителям области.

Центральным мероприятием стал фестиваль национальных культур «Вместе Вятка», в рамках которого состоится «Парад дружбы» всех национальностей, проживающих на территории Кировской области. 

#киров #день россии
Алексей Громов
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