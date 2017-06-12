Полиция пресекла провокации сторонников Навального на Тверской

В Избранное

Скопировать

Москва, 12 июня. Сотрудникам полиции и ОМОН пришлось принять силовые меры для пресечения беспорядков, устроенных сторонниками оппозиционного блогера Алексея Навального, которые собрались для акции в День России на Тверской улице. Ранее московская мэрия и полиция предупредили протестующих, что не станут терпеть политических акций на Тверской.

Известно, что на Тверской улице произошло нарушение общественного порядка. Несмотря на присутствие большого количества народа, никак не связанного с акцией оппозиции, сторонники Навального зажгли в толпе файер, произошло несколько столкновений с полицией.

Зачинщиков беспорядков задерживает ОМОН, точное количество пришедших на Тверскую сторонников оппозиции неизвестно, поскольку они смешались с гуляющими.

Ранее стало известно, что на согласованную акцию оппозиции на проспекте Сахарова явились около 1000 человек.