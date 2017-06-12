МВД Москвы сообщило о задержании Навального

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Москва, 12 июня. Полиция Москвы сообщает о задержании блогера Алексея Навального. Его доставили в отдел для составления протоколов об административных правонарушениях.

В главке МВД напомнили, что ранее Навальный размещал в Сети призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идёт мероприятие оппозиции, согласованное мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции. После протоколы передадут в суд.

Ранее о задержании Навального в подъезде дома на Автозаводской улице, где он снимает квартиру, сообщила его супруга Юлия.

Прокуратура Москвы предупреждала блогера о недопустимости проведения несогласованной акции на Тверской улице в центре столицы, напомнив, что организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых — проспект Сахарова — они дали свое согласие.»Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на улице Тверской — прямое нарушение закона», — отметили в прокуратуре. Для недопущения возможных нарушений закона ведомство подготовило предостережение Навальному.