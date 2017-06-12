Среди участников «протеста» в Москве много подростков

В Избранное

Скопировать

Москва, 12 июня. Число сторонников Алексея Навального, решившихся отреагировать на призыв блогера прийти на Тверскую на несанкционированную акцию, составляет не более двух-трех тысяч человек, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Напомним, власти столицы предоставили Навальному и его единомышленникам возможность провести акцию на площади Сахарова. В последний момент блогер призвал своих сторонников нарушить закон и переместиться на Тверскую.

По словам корреспондента ФАН, среди тех, кто пришел на Тверскую, большое количество подростков. Далеко не все понимают, что участие в какой бы то ни было акции подразумевает следование определенным правилам. К примеру, один из подростков пытался пронести через металлоискатель баллончик с краской, и когда правоохранители не позволили юноше пройти дальше, другие участники акции начали скандировать нелицеприятные лозунги в адрес сотрудников МВД.