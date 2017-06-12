Сторонники Навального не пришли на митинг на проспекте Сахарова в Москве

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Москва, 12 июня. Блогеру Алексею Навальному не удалось собрать многотысячный митинг на проспекте академика Сахарова. Разницу между ожиданием и реальностью можно оценивать в десятки тысяч раз.

Акцию Навального можно считать провалившейся. Блогер так и не собрал на проспекте академика Сахарова многотысячную толпу, которая поддержала бы его начинания. Праздничный день россияне предпочли провести в мирной обстановке в кругу семьи и друзей.

Как пишут в соцсетях, на место сбора участников митинга пришли единицы.

Ранее Навальный заявил о переносе митинга с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу. Однако глава ФСБ Александр Бортников предупредил сторонников блогера, что эти действия незаконны.