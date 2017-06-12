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Россия
День России в Тюмени отметили массовым велопробегом

День России в Тюмени отметили массовым велопробегом

15:06  12 Июня 2017
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День России в Тюмени отметили массовым велопробегом

Тюмень, 12 июня. Около двух тысяч человек приняли участие в традиционном велофестивале, который проходит в Тюмени на площади перед зданием правительства тюменской области. Длина велотрека, на котором будут проходить главные гонки, составляет 1300 метров.

Основные правила велогонки — не обгонять и не перестраиваться из полосы в полосу, за соблюдением этого следят сотрудники ГИБДД, присутствующие на площади. Многие участники заявили, что в случае победы посвятят ее России.

В финале гонки запланирован розыгрыш призов, среди которых — пять велосипедов. В организации и проведении праздников принимает активное участие областная федерация велоспорта.

День России в Тюмени отметили массовым велопробегом

Напомним, сегодня во всех городах РФ проходят мероприятия, приуроченные к Дню России. 

Валентин Меликов
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