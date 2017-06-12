В День России более 16 тыс. человек выстроились в живую карту РФ в Грозном

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Грозный, 12 июня. В Грозном в торжественных мероприятиях по случаю Дня России приняли участие около 16 тысяч человек.

В нынешнем году День России в Грозном отмечают масштабным флешмобом, в рамках которого жители и гости города выстроились в живую карту России с триколором внутри. В флешмобе приняли участие около 16 тысяч человек. Такую акцию в России еще никто не проводил.

Кроме того, на центральной площади Грозного вручили паспорта 11 юным жителям Чечни. Праздничные мероприятия в Грозном продолжились концертной программой и спортивными состязаниями.