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Сирия, 12 июня. САА и союзники заняли позиции менее чем в четырех километрах от поля Арак к востоку от Пальмиры. Снайперы ИГ* застрелили 15 иракских солдат в квартале Аль-Занджали в Мосуле. ИГ напало на позиции САА в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли серию авиаударов по опорным пунктам ИГ вокруг гор Мустадиры к востоку от Пальмиры.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: ведут бои с исламистами на окраине населенных пунктов Ар-Рихан и Хош Аль-Давахир в Восточной Гуте Дамаска; штурмовали позиции ИГИЛ* вокруг гор Мустадиры к востоку от Пальмиры; ликвидировали по меньшей мере 15 радикалов ИГ в Дейр эз-Зоре; наносят авиаудары по позициям радикалов ИГ в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; освободили школу и мечеть вблизи лагеря для беженцев в городе Даръа; штурмовали позиции радикалов ИГ в деревне Аль-Баргартхи на востоке Хамы; нанесли удары по опорным пунктам террористов ИГИЛ в районе города Укейрибат в восточной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): атаковало позиции САА вблизи военного лагеря бригады Аль-Теймен в районе авиабазы Дейр эз-Зора; убило 15 иракских военнослужащих.

Провинция Дамаск

Продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции на окраинах населенных пунктов Ар-Рихан и Хош Аль-Давахир в Восточной Гуте Дамаска. Напомним, район входит в одну из четырех зон снижения напряженности, тем не менее исламисты не соблюдают условия соглашения и продолжают вести военные действия на северо-востоке от столицы. Столкновения происходят между исламистами группировки «Джейш Аль-Ислам»***** и радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой организацией «Джебхат Фатх Аш-Шам»***. В результате непрекращающегося вооруженного противостояния ежедневно гибнут мирные жители Восточной Гуты. Правительственные войска были вынуждены вмешаться в конфликт.

Провинция Хомс

Сирийская армия вместе с проасадовскими отрядами «Хезболлы» и бойцами иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» возобновили свое наступление к востоку от Пальмиры, атакуя укрепрайоны террористов «Исламского государства»* вблизи нефтяного поля Арак, сообщает информагентство Al Masdar News.

При поддержке российских вертолетов Ми-24 правительственные силы и их союзники штурмовали позиции ИГИЛ вокруг гор Мустадиры, расположенных к северо-западу от месторождения. По словам военного источника AMN, объединенным войскам удалось занять несколько выгодных позиций в районе высот менее чем в четырех километрах от Арака. Кроме того, было уничтожено несколько единиц крупной военной техники радикалов ИГИЛ.

Командование сирийской армии надеется захватить нефтяное поле к концу недели и далее продвигаться к главному оплоту «Исламского государства» в провинции — городу Ас-Сухна, который расположен недалеко от границы с провинцией Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» провели мощную атаку позиций Сирийской арабской армии (САА) вблизи военного лагеря бригады Аль-Теймен в районе авиабазы Дейр эз-Зора. Об этом сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Террористы ИГИЛ попытались застигнуть врасплох военнослужащих правительственных войск, но в итоге оказались в окружении и потеряли два пикапа, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, в ходе сражений было ликвидировано по меньшей мере 15 радикалов ИГ.

Сирийские военные самолеты тем временем наносят авиаудары по позициям радикалов ИГ в районе Аль-Панорама, передает Twitter-канал (FSNN). Информация о нанесенном боевикам ИГ уроне в данный момент формируется.

Провинция Даръа

Продолжается крупномасштабное наступление сирийской армии и их союзников в южных предместьях административного центра провинции. Армия САР установила контроль над школой и мечетью Султана вблизи палестинского лагеря для беженцев в городе Даръа, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (SyriaWar2). Однако в ходе боев радикалы вооруженной оппозиции уничтожили зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Шилка» правительственных войск.

В данный момент военнослужащие армии Башара Асада проводят артиллерийские и ракетные обстрелы позиций исламистов в районе трассы между населенными пунктами Гарз и Умм Аль-Маядин в пригороде Даръа. Было выпущено уже порядка 17 ракет. Информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

Провинция Хама

Правительственные войска начали новую серию массированных атак в восточной части провинции Хама, наступая на опорные пункты террористов «Исламского государства» к востоку от стратегического города Саламия.

Во главе с бойцами 5-го штурмового корпуса и 11-й танковой дивизии подразделения сирийской армии штурмовали позиции радикалов ИГ в деревне Аль-Баргартхи. Благодаря воздушной поддержке российских вертолетов военнослужащие армии САР смогли освободить территории вокруг населенного пункта, вынудив боевиков ИГИЛ отступить в деревню, которая теперь замкнута в кольцо окружения.

Сирийская авиация между тем интенсифицировала удары по опорным пунктам террористов ИГИЛ в районе ключевого города Укейрибат в восточной части провинции. Напомним, через Укейрибат проходят важные для ИГИЛ пути поставок.

Ирак

Информагентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», передает, что 15 иракских военнослужащих были застрелены снайперами ИГ в кварталах Лакш, Ат-Тауб и Аль-Акидат в районе Аль-Занджали в Мосуле. Официальные источники данную информацию пока не подтвердили. Напомним, Аль-Занджали находится под контролем вооруженных сил Ирака. В оккупации боевиков ИГИЛ все еще находится часть района Аль-Шафаа и Старый город. Как сообщает информационный портал Al Masdar News, иракские войска уже начали штурм Старого города и прилегающего к нему квартала Баб Синджара.

Между тем правительственные подразделения, базирующиеся в Аль-Занджали, обнаружили большую подпольную лабораторию ИГИЛ, которая в течение многих месяцев служила для производства снарядов, боеприпасов и самодельных противотанковых ракет.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)