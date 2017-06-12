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Россия
Путин поставил задачу укрепить национальный суверенитет России

Путин поставил задачу укрепить национальный суверенитет России

14:52  12 Июня 2017
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Путин поставил задачу укрепить национальный суверенитет России

Москва, 12 июня. Россия смогла надежно укрепить суверенитет и четко обозначить национальные интересы, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в Кремле. 

«Нужно надежно укрепить суверенитет своей страны. Необходимо четко обозначить национальные интересы России. Мы научились их твердо отстаивать, опираясь, в том числе, на исторический опыт», — подчеркнул глава государства. 

При этом президент заметил, что достойное отношение к Отечеству являет собой впечатляющий результат деятельности лауреатов Государственной премии.

«Нам всем необходимо ориентироваться на позитивную созидательную повестку, и каждому по силам вносить свой вклад в укрепление России», — добавил Путин.

#путин
Ярослава Замысловатова
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