В Петрозаводске пройдет молодежное шествие «Флаг моей России»

В Избранное

Скопировать

Петрозаводск, 12 июня. В честь Дня России в Карелии состоятся торжественные мероприятия, посвященные главному государственному празднику.

Организаторы праздника отмечают, что торжества в честь памятной даты состоятся в каждом населенном пункте Карелии. В Петрозаводске праздник начался с благотворительного марафона, также спортивные марафоны были проведены на главной городской площади. Местные жители смогли поучаствовать в конкурсе «Нарисуй свою Россию» и флешмобе «Русь танцевальная».

Вечером в столице Карелии запланирован чемпионат по футболу «Юность», гуляние «Праздник Родины – праздник России» и молодежное шествие «Флаг моей России». Завершится праздник красочным фейерверком.