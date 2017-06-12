Жителям Сыктывкара показали старинную пожарную технику в День России

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Сыктывкар, 12 июня. Сегодня в Сыктывкаре отмечают День России и День города. Кроме того, в рамках празднования проходит крестный ход.

Крестный ход в Сыктывкаре стартует в 11:00. Начало крестный ход возьмет от Свято-Стефановского собора, после чего верующие пройдут до Покровского храма на улице Тентюковской, а оттуда направятся к Храму святого благоверного князя Александра Невского на улице Катаева.

Кроме того, мэрия Сыктывкара приготовила для жителей города массу развлекательных и полезных мероприятий. На одной из главных улиц города представлена старинная пожарная техника. Кроме того, сотрудники МЧС проводят викторины для детей.