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Общество
Жителям Сыктывкара показали старинную пожарную технику в День России

Жителям Сыктывкара показали старинную пожарную технику в День России

14:41  12 Июня 2017
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Жителям Сыктывкара показали старинную пожарную технику в День России

Сыктывкар, 12 июня. Сегодня в Сыктывкаре отмечают День России и День города. Кроме того, в рамках празднования проходит крестный ход.

Крестный ход в Сыктывкаре стартует в 11:00. Начало крестный ход возьмет от Свято-Стефановского собора, после чего верующие пройдут до Покровского храма на улице Тентюковской, а оттуда направятся к Храму святого благоверного князя Александра Невского на улице Катаева.

Кроме того, мэрия Сыктывкара приготовила для жителей города массу развлекательных и полезных мероприятий. На одной из главных  улиц города представлена старинная  пожарная техника. Кроме того, сотрудники МЧС проводят викторины для детей.

#сыктывкар #день россии
Алексей Громов
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