Киевская полиция проверяет заявления Олега Скрипки о «гетто для русскоязычных» на Украине

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Киев, 12 июня. Полиция Украины проверяет заявления лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки о создании «гетто для русскоязычных».

Ранее музыкант предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что, по его мнению, они «имеют низкий IQ». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чьи выступления, как правило, проходят на русском языке, счел это заявление омерзительным. Позже Скрипка заявил, что его слова исказили и добавил, что «в бесправном гетто» на Украине живут и украиноязычные граждане. Теперь высказывания музыканта проверяют правоохранители.

«Сотрудниками отдела превентивной деятельности полиции проводится проверка сведений, изложенных в вашем обращении», — заявили представители Шевченковского управления Нацполиции Украины в Киеве в ответ на запрос местных СМИ. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждали.