День России в Перми встретили цирковыми выступлениями и лазерным шоу

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Пермь, 12 июня. В Перми праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня России, которые для Перми наступают одновременно, прошли в формате большого праздничного гуляния — со светотехническим шоу, угощениями, цирковыми артистами и выступлениями творческих коллективов города.

В пресс-службе администрации Перми рассказали о вручении памятных медалей «Пермь 294» — они были вручены цирковому коллективу «Цирк Перовых», народному хореографическому коллективу «Солнечная радуга» – за победы на фестивалях и конкурсах международного уровня, а также учащемуся школы №146 Василию Югову. С наступление праздничного дня пермяков поздравляли глава Перми Дмитрий Самойлов и председатель гордумы Юрий Уткин.