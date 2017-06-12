Прокуратура Польши проверит работу комиссии по расследованию крушения Ту-154

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Варшава, 12 июня. Минобороны Польши потребовала от прокуратуры проверить деятельность первой комиссии по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 с высокопоставленными польскими официальными лицами, в том числе президентом Качиньским в 2010 году.

Как отметили в военном министерстве, сотрудники польской комиссии по расследованию располагали теми же фактами, что и Межгосударственный авиационный комитет, однако сделали совершенно иные выводы.