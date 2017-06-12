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Политика
Прокуратура Польши проверит работу комиссии по расследованию крушения Ту-154

Прокуратура Польши проверит работу комиссии по расследованию крушения Ту-154

14:53  12 Июня 2017
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Прокуратура Польши проверит работу комиссии по расследованию крушения Ту-154

Варшава, 12 июня. Минобороны Польши потребовала от прокуратуры проверить деятельность первой комиссии по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 с высокопоставленными польскими официальными лицами, в том числе президентом Качиньским в 2010 году.

Как отметили в военном министерстве, сотрудники польской комиссии по расследованию располагали теми же фактами, что и Межгосударственный авиационный комитет, однако сделали совершенно иные выводы. 

Прокуратура Польши проверит работу комиссии по расследованию крушения Ту-154

«Возникло справедливое сомнение в добросовестности и истинности окончательного отчета Комиссии по расследованию авиационных происшествий гражданской Авиации под руководством Эдмунда Клиха, а затем Ежи Миллера, — указано в сообщении на сайте Минобороны Польши. — Как описание фактического состояния, так и выводы, высказанные в окончательном отчете, существенным образом отличаются от выводов МАК. Вышесказанное оправдывает подозрения о недобросовестности, которую могли допустить члены польской комиссии по расследованию причин катастрофы».

Валентин Меликов
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