Прокуратура Польши проверит работу комиссии по расследованию крушения Ту-154
Варшава, 12 июня. Минобороны Польши потребовала от прокуратуры проверить деятельность первой комиссии по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 с высокопоставленными польскими официальными лицами, в том числе президентом Качиньским в 2010 году.
Как отметили в военном министерстве, сотрудники польской комиссии по расследованию располагали теми же фактами, что и Межгосударственный авиационный комитет, однако сделали совершенно иные выводы.
«Возникло справедливое сомнение в добросовестности и истинности окончательного отчета Комиссии по расследованию авиационных происшествий гражданской Авиации под руководством Эдмунда Клиха, а затем Ежи Миллера, — указано в сообщении на сайте Минобороны Польши. — Как описание фактического состояния, так и выводы, высказанные в окончательном отчете, существенным образом отличаются от выводов МАК. Вышесказанное оправдывает подозрения о недобросовестности, которую могли допустить члены польской комиссии по расследованию причин катастрофы».