Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
В Петербурге задержали участников несанкционированной акции на Марсовом поле

В Петербурге задержали участников несанкционированной акции на Марсовом поле

14:33  12 Июня 2017
210

В Петербурге задержали участников несанкционированной акции на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 12 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников несанкционированной акции на Марсовом поле в Петербурге.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, акция «против коррупции» должна была состояться в Удельном парке, однако группа людей в нарушение договоренностей решила «вклиниться» в официальное празднование Дня России.

Активисты прибегли к провокациям, в частности, скандируя антиправительственные лозунги. По словам корреспондента ФАН, правоохранители действуют предельно корректно и вежливо по отношению к задержанным. Серьезных стычек на данный момент не зафиксировано.

В Петербурге задержали участников несанкционированной акции на Марсовом поле

В Петербурге задержали участников несанкционированной акции на Марсовом поле

#санкт-петербург #марсовополе #деньроссии
 Денис Машкин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть