Путин поймал Порошенко на поверхностном понимании стихов Лермонтова

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Москва, 12 июня. Президент Украины Петр Порошенко зачитал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия» в честь начала безвизового режима с Евросоюзом. Однако еще за полгода до этого президент России Владимир Путин при обсуждении творчества русского поэта обратил внимание, что немногие видят истинный смысл этих строк.

Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса «Учитель года России» в октябре прошлого года обратил внимание на стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия», передает RT.

«Он очень критично относился ко всему, — заметил российский президент. — «Прощай, немытая Россия». Казалось бы, такая вещь, грубоватая по отношению к стране: «Страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Но те, кто хочет увидеть этот негатив, на этом останавливаются, а там есть второе четверостишье».

Президент обратил внимание, что в этом произведении есть глубокий смысл, которые зачастую не замечают. Он скрыт во втором четверостишии, которое и упустил из внимание Порошенко.

Накануне Порошенко открыл символичную дверь в виде паспорта Украины на границе со Словакией, ему навстречу вышел словацкий лидер Андрей Киска.