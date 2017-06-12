Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
В Великом Новгороде в честь Дня России состоится парад космических кораблей

В Великом Новгороде в честь Дня России состоится парад космических кораблей

14:39  12 Июня 2017
60

В Великом Новгороде в честь Дня России состоится парад космических кораблей

Великий Новгород, 12 июня. В Великом Новгороде состоялось седьмое карнавальное шоу «Парад колясок».

Участники карнавального шоу применили всю свою фантазию для того, чтобы превратить обычные коляски в настоящие произведения искусства. Умелые руки родителей сделали из колясок космические корабли, паровозы, машины, избушки и сказочные экипажи.

В Великом Новгороде в честь Дня России состоится парад космических кораблей

С утра и до вечера в День России в Великом Новгороде будут идти праздничные мероприятия. В Кремлевском парке состоится открытый городской турнир по теннису. На площади у памятника «Тысячелетие России» пройдет концерт трех оркестров. Закончится праздничный день салютом.

#парад #великий новгород #праздник #день россии
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть