В Великом Новгороде в честь Дня России состоится парад космических кораблей

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Великий Новгород, 12 июня. В Великом Новгороде состоялось седьмое карнавальное шоу «Парад колясок».

Участники карнавального шоу применили всю свою фантазию для того, чтобы превратить обычные коляски в настоящие произведения искусства. Умелые руки родителей сделали из колясок космические корабли, паровозы, машины, избушки и сказочные экипажи.

С утра и до вечера в День России в Великом Новгороде будут идти праздничные мероприятия. В Кремлевском парке состоится открытый городской турнир по теннису. На площади у памятника «Тысячелетие России» пройдет концерт трех оркестров. Закончится праздничный день салютом.