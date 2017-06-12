Порошенко запретил на Украине георгиевские ленточки

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Киев, 12 июня. Указом о внесении изменений в украинский кодекс об административных правонарушениях президент Украины Петр Порошенко запретил в стране изготовление и ношение георгиевской ленточки. Порошенко утвердил закон, принятый ранее Верховной радой.

«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», — указано в сообщении, опубликованном пресс-службой украинского лидера.

По новому украинскому закону ношение георгиевской ленточки, которая стала столь популярным символом в России, приравнивается к «пропаганде», а максимальное наказание за «неоднократное» ношение георгиевской ленточки в течение года может повлечь наказание в виде 15 дней ареста. Исключение сделано лишь для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат георгиевскую ленту.