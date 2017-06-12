Жители Великого Новгорода отметили День России в местном Кремле‍

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Великий Новгород, 12 июня. Памятник «Тысячелетию России» стал центром празднования Дня России в Великом Новгороде. По периметру площади в новгородском Кремле выстроились знаменосцы с российскими флагами, а перед монументом - почетные жители области, представители администрации и духовенства.

Мероприятие открыл губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он обратился к гостям и жителям города с праздничной речью. По его словам, основой культурного кода жителей области является чувство патриотизма, отметив, что это чувство должно быть унаследовано молодым поколением.

Стоит отметить, что вчера в Великом Новгороде отмечали День города, в рамках которого состоялось карнавальное шоу «Парад колясок». На параде были представлены детские коляски в виде автомобилей, паровозов и космических кораблей. Каждая семья продемонстрировать свое шедевр на главной сцене города.