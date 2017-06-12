Власти Тамбова добавили 24 новых имени на городскую доску почета в День России

В Избранное

Скопировать

Тамбов, 12 июня. Глава Тамбова Сергей Чеботарев в День России принял участие в торжественной церемонии вручения сертификатов 24 жителям города, занесенным на городскую доску почета.

«Главное богатство нашего города — это, конечно, люди, — выступил с речью Чеботарев. — Сегодня здесь, на этой красной дорожке, стоят те, кто своим трудом создает будущее Тамбова».

Городскую доску почета пополнили 24 новых имени. Кроме того, в День России состоялось вручения паспортов молодым тамбовчанам.

В черте города проходят множество праздничных мероприятий. Тамбовчане активно участвуют в конкурсах и викторинах. Гвоздем праздничной программы стал традиционный парад духовых оркестров, который прошел по центральным улицам города.

Вечером в Тамбове запланирован концерт с участием отечественных и зарубежных звезд. После этого состоятся праздничный салют и дискотека под открытым небом до глубокой ночи.

Ранее сообщалось, что жителям Сыктывкара показали старинную пожарную технику в День России.