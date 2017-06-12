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На Тверской улице в Москве усилены меры безопасности

На Тверской улице в Москве усилены меры безопасности

14:18  12 Июня 2017
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На Тверской улице в Москве усилены меры безопасности

Москва, 12 июня. Столичная полиция усилила меры безопасности на Тверской улице и Пушкинской площади.

Корреспондент ФАН передает, что на Пушкинскую площадь стянуты дополнительные силы полиции. Обстановка спокойная, дорожный траффик по Тверской улице в сторону площади осуществляется в штатном режиме.

На Тверской улице в Москве усилены меры безопасности

В 14:00 на Тверской улице запланировано проведение финального этапа фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи». Правоохранительные органы обеспечивают безопасность мероприятия с целью не допустить массовые беспорядки и провокации.

#москва #полиция #фестиваль #тверская улица
Алексей Громов
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