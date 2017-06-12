Москвичи вышли на Тверскую без плакатов и лозунгами

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Москва, 12 июня. На Тверской улице в Москве не появилось сторонников Алексея Навального.

Сейчас здесь просто спокойно прогуливаются отдыхающие.

В основном, молодые люди. Однако ни у кого из них нет баннеров или флагов с протестными надписями, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, сегодня мэрия Москвы сообщила, что полиция будет задерживать на Тверской улице только тех, кто придет туда с плакатами «политического содержания» или будет выкрикивать лозунги. «Пожалуйста, ведите себя соответственно, адекватно, и никаких претензий никто к вам предъявлять не будет», — призвал начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Ранее прокуратура столицы предупредила блогера Навального о недопустимости проведения несогласованной акции на Тверской улице в центре столицы, напомнив, что организаторам были предложены альтернативные места проведения, на одно из которых — проспект Сахарова — они дали свое согласие.»Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на улице Тверской — прямое нарушение закона», — отметили в прокуратуре.

Для недопущения возможных нарушений закона ведомство подготовило предостережение Навальному.