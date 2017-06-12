Фанера над Испанией: почему регионы проигнорировали Навального

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Организованный оппозицией антикоррупционный митинг в регионах прошел не так ладно и масштабно, как ожидалось. Тому виной стало и неподобающее поведение Алексея Навального. Подробности рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт.

Команда Навального потирала руки и обещала вывести на митинги людей в 200 городах России и мира — от Абакана до Ярославля, от Алматы до Торонто. Но уже тогда зародились первые сомнения: да, по всей стране открывалось большое количество штабов Навального. Вероятно, работники этих штабов готовы выйти на протесты и пошуметь. Но кто еще готов поддержать блогера в регионах, сколько их? При этом на открытие штабов возят одних и тех же активистов по всей России: значит, есть проблема даже с мобилизацией народа даже на открытие штаба. Что уж говорить про митинг...

«Народ в регионах выходит по своей повестке, со своими вопросами. В каждом регионе свои проблемы, они очень разные. Никто ведь не отрицает, что проблемы существуют, просто Навальный пытается монополизировать все протестное движение, стать его лидером, с кардинально разными и диаметрально противоположными повестками. Людей выходит по современным меркам достаточно много, но по меркам того же 2014 года это капля в море», — комментирует в беседе с ФАН независимый политический аналитик Руслан Осташко.

Он отмечает, что следит в Интернете — там сторонники Навального хвалятся пятью-семью городами, где протестовать вышло более 500 человек. А где же остальные сотни городов? На фотографиях, например, из Махачкалы большим числом собравшихся не пахнет.

«Было бы интересно по итогам сегодняшнего дня составить список этих 200 городов, которые были включены во всероссийскую акцию протеста, и посмотреть фотографии и реальное положение дел в каждом из них. Поверьте, городов с числом протестующих около 500 человек будет не больше девяти. Правильное фотографирование и правильно подобранный ракурс дает Навальному надежду, что все было успешно», — продолжает он.

В этом плане показательно видео из Норильска, где на митинг вышло два (!) человека.

Примечательно, что вчерашняя отмена Навальным митинга на Сахарова не повлияла на то, что туда пришли люди, около двух тысяч человек.

«И большая часть этих людей подошла к красному шару, организованному противниками реновации. То есть даже в Москве на митинг Навального идут люди, не которые его поддерживают, а те, у которых свои проблемы. Мы можем наблюдать изменившуюся политику мотивации людей на акции протеста, которую монополизирует Навальный. Он призывает выйти не против коррупции и не в поддержку себя лично, а обозначая в каждом регионе конкретную проблему», — отмечает Осташко.

На полупустом проспекте Сахарова 12 июня собрались противники реновации https://t.co/9YtmgYha3T #митинг pic.twitter.com/njwNQUBKmh — Московская газета (@mskgazeta) June 12, 2017

По его словам, ключевой демотивирующий фактор и для организаторов митинга, и для желающих выйти в регионах — то, что Навальный последнюю неделю отдыхал в Испании.

«Он приехал только за два дня до проведения мероприятия. Он буквально с трапа самолета появился на телеканале «Дождь» у Ксении Собчак, где было провальнейшее и отвратительное по содержанию интервью даже по мнению его оппозиционных коллег. Дошло до того, что люди стали его оправдывать: мол, Навальный был слишком уставшим и нечего его критиковать. И эти два фактора вызвали перенос митинга в Москве и, возможно, повлияли на явку в регионах. Процентов на 50 сократилась явка и в столице, потому нужно было оправдание», — говорит эксперт ФАН.

А тут еще еще и задержали при выходе из подъезда. Навальному нужно было это задержание.