Путин получил поздравление от президента Армении в День России

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Ереван, 12 июня. Президент Армении Серж Саргсян поздравил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева с Днем России, сообщили представители пресс-службы лидера Армении.

Саргсян обратил внимание на прочный фундамент многовековой дружбы двух народов. По его мнению, отношения стран обогатились качественно новым содержанием.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического союзничества Армении и России, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах во благо наших стран и народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — отметил он в своем поздравлении.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил россиян с Днем России и выразил надежду, что страны восстановят отношения в полной мере.