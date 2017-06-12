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Общество
Московские власти объяснили горожанам, как вести себя на Тверской

Московские власти объяснили горожанам, как вести себя на Тверской

14:12  12 Июня 2017  /обновлено: 14:28  12 Июня 2017
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Московские власти разрешили гулять по Тверской без плакатов и лозунгов

Москва, 12 июня. Полиция внимательно следит за соблюдением правопорядке в ходе гуляний на Тверской улице в столице и не допустит провокаций и проведения несогласованных политических акций. Представитель московской мэрии объявил, что участники согласованного властями оппозиционного митинга на проспекте Сахарова тоже могут явиться на Тверскую — но только без плакатов и лозунгов.

«Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он на сто процентов потенциальный «клиент» полицейских», — подчеркнул глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Московские власти разрешили гулять по Тверской без плакатов и лозунгов

Напомним, ранее стало известно, что ряд организаторов согласованного митинга на проспекте Сахарова внезапно объявили о переносе митинга на Тверскую и не будут считаться с мнением властей. Правительство Москвы предупредило, что попытки протестующих увеличить количество участников акции, присоединившись к массовым гуляниям на Тверской будет мгновенно пресечена полицией.

Валентин Меликов
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