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Семилетняя россиянка погибла в Анталье

Семилетняя россиянка погибла в Анталье

14:02  12 Июня 2017
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Семилетняя россиянка погибла в Анталье

Анкара, 12 июня. Генеральное консульство России в Турции подтвердило факт гибели семилетней девочки из России.

Семилетняя девочка погибла при падении с балкона отеля. Ребенок приехал на отдых в Турцию с родителями. После падения с четвертого этажа девочка была доставлена сотрудниками отеля в госпиталь Манавгат, сообщают местные СМИ.

Семилетняя россиянка погибла в Анталье

От полученных травм девочка скончалась в больнице, рассказывают информационные агентства со ссылкой на генеральное консульство России.

#турция #девочка #отель #балкон #анталья
Алексей Громов
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