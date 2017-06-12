Семилетняя россиянка погибла в Анталье

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Анкара, 12 июня. Генеральное консульство России в Турции подтвердило факт гибели семилетней девочки из России.

Семилетняя девочка погибла при падении с балкона отеля. Ребенок приехал на отдых в Турцию с родителями. После падения с четвертого этажа девочка была доставлена сотрудниками отеля в госпиталь Манавгат, сообщают местные СМИ.

От полученных травм девочка скончалась в больнице, рассказывают информационные агентства со ссылкой на генеральное консульство России.