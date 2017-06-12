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Общество
Праздник в Петербурге закончился из-за угрозы провокаций со стороны Навального

Праздник в Петербурге закончился из-за угрозы провокаций со стороны Навального

13:59  12 Июня 2017
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Праздник в Петербурге закончился из-за угрозы провокаций со стороны Навального

Санкт-Петербург, 12 июня. Праздничные мероприятия в честь Дня России на Марсовом поле в Петербурге были прекращены из-за угрозы провокаций сторонников блогера Алексея Навального, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Организаторы городского военного праздника в Петербурге заявили, что они официально закончили мероприятие. Все те, кто хотел присоединиться к праздничной акции, теперь не имеют на это юридического права.

Администрация города заявила, что она официально бесплатно уже подготовила много автобусов, чтобы отвезти сторонников Навального в Удельный парк, где находится официальное место для проведения митинга.

Праздник в Петербурге закончился из-за угрозы провокаций со стороны Навального

Как стало известно ФАН, прекращение городского праздника было вызвано опасностью провокаций сторонников Навального.

Ранее сообщалось, что участники митинга пришли на Марсово поле вместо Удельного парка, где власти Петербурга разрешили им провести мероприятие.

Денис Машкин
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