День России: петербуржцы на празднике активно интересуются службой по контракту
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Санкт-Петербург, 12 июня. Петербуржцы, которые в понедельник, 12 июня, пришли отпраздновать День России в центр города, активно интересуются службой по контракту в рядах российской армии.
Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, который в эти минуты находится на Марсовом поле.
«Молодые люди с удовольствием собирают разбирают автомат, Детишки смотрят видео. взрослые фотографируются с прекрасными военными девушками», — сообщает наш корреспондент.
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