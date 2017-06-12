День России: петербуржцы на празднике активно интересуются службой по контракту

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Санкт-Петербург, 12 июня. Петербуржцы, которые в понедельник, 12 июня, пришли отпраздновать День России в центр города, активно интересуются службой по контракту в рядах российской армии.

Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, который в эти минуты находится на Марсовом поле.