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Россия
День России: петербуржцы на празднике активно интересуются службой по контракту

День России: петербуржцы на празднике активно интересуются службой по контракту

13:45  12 Июня 2017
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День России: петербуржцы на празднике активно интересуются службой по контракту

Санкт-Петербург, 12 июня. Петербуржцы, которые в понедельник, 12 июня, пришли отпраздновать День России в центр города, активно интересуются службой по контракту в рядах российской армии.

Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, который в эти минуты находится на Марсовом поле.

«Молодые люди с удовольствием собирают разбирают автомат, Детишки смотрят видео.  взрослые фотографируются с прекрасными военными девушками», — сообщает наш корреспондент.

День России: петербуржцы на празднике активно интересуются службой по контракту

#деньроссии
Денис Машкин
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