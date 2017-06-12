Лавров о расширении санкций: Мы не станем реагировать на каждый чих

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Москва, 12 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмахнулся от вопросов по поводу ожидаемого усиления санкций против России со стороны США, о котором ранее объявила американский сенатор Линдси Грэм.

«Что я буду на каждый чих реагировать? — раздраженно ответил Лавров на просьбы журналистов прокомментировать расширение санкций. — Я не медицинский эксперт».

Напомним, член сената США Линдси Грэм ранее заявила, что антироссийские санкции будут оформлены в виде нового закона. Это позволит сделать их более «долговечными» — даже если президент Трамп захочет это сделать, отменить закон будет не так просто.