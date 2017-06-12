Навальный обвинил «цензуру «Яндекса» в провальных митингах

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Москва, 12 июня. Блогер Алексей Навальный пытается манипулировать своими сторонниками, обвиняя «Яндекс» в цензуре.

По его мнению, в небольшом числе участников «антикоррупционного митинга» в Москве и других городах виноват поисковик, который выводит в топ более важные новости — о ДТП в Забайкалье с 12 жертвами, Украине и ужесточении санкций США против России.

Блогер обвинил «Яндекс» в том, что они уничтожают собственное детище, «одно из немногих достижений России», и «превращают его в посмешище», создав алгоритм лжи и «фейк-ньюз». Отметим, что позже «Яндекс» показал новость о задержании самого Навального.

Напомним, сторонники Навального должны были собраться на проспекте Сахарова в Москве, однако вместо заявленных 15 тысяч человек туда пришли всего несколько сотен. При этом блогер пытался перенести акцию на Тверскую улицу, где собрались мирные москвичи, фактически призывая людей к провокациям.