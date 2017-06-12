Предлог Навального для переноса митинга на Тверскую оказался ложью

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Москва, 12 июня. Участники «антикоррупционного митинга» в Москве хотели перенести акцию на Тверскую улицу под предлогом неработающего звука на проспекте Сахарова, где изначально должна был проводиться акция.

Позже юрист Виолетта Волкова‏ сообщила, что звук и сцена на проспекте Сахарова есть.

«Приезжайте к 14 часам на Сахарова на митинг против коррупции. Там есть все, что надо: и звук, и сцена. Кстати, планирую выступить», — написала она на своей странице в Twitter.