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Общество
Предлог Навального для переноса митинга на Тверскую оказался ложью

Предлог Навального для переноса митинга на Тверскую оказался ложью

13:45  12 Июня 2017
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Предлог Навального для переноса митинга на Тверскую оказался ложью

Москва, 12 июня. Участники «антикоррупционного митинга» в Москве хотели перенести акцию на Тверскую улицу под предлогом неработающего звука на проспекте Сахарова, где изначально должна был проводиться акция.

Позже юрист Виолетта Волкова‏ сообщила, что звук и сцена на проспекте Сахарова есть.

«Приезжайте к 14 часам на Сахарова на митинг против коррупции. Там есть все, что надо: и звук, и сцена. Кстати, планирую выступить», — написала она на своей странице в Twitter.

#москва #навальный #митинг
Алексей Громов
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