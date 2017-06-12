Четверо последователей «Джебхат ан-Нусры» задержаны в Германии

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Берлин, 12 июня. В специальной операции по задержанию боевиков участвовали полицейские трех федеральных земель.

Информационное агентство NDR сообщило со ссылкой на генеральную прокуратуру, что сотрудники полиции трех федеральных земель задержали четверых мужчин в возрасте от 39 лет до 51 года по подозрению в причастности к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Подозреваемые были задержаны в Любеке и в округе Харбург, расположенном на севере Германии. В квартирах мужчин были произведены обыски. Отмечается, что арестованные могли примкнуть к террористической группировке в ноябре 2012 года и участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне исламистов.