Россия полностью уничтожила все запасы боевого газа зарин

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Москва, 12 июня. В России уничтожены 98,9% запасов химического оружия. Полностью от боевых отравляющих веществ РФ избавится к концу 2017 года, заявил сегодня начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«В России уничтожено 39 тыс. 528 тонн боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 тыс., что составляет 98,9%», — заявил он агентству «Интерфакс». Для уничтожения арсеналов отравляющих веществ были созданы шесть специальных объектов. В настоящее время работы ведутся на последнем из них — в поселке Кизнер в Удмуртии.

Кроме того, Капашин уточнил, что сегодня в 01.00 мск была завершена полная ликвидация всех запасов боевого отравляющего вещества зарин, хранившихся в России.